"إكس- 59".. "ناسا" تكشف عن نموذجها الأولي للطائرة الأسرع من الصوت

وتمّ الكشف عن الطائرة التي يبلغ طولها نحو 30 مترًا، ويبلغ طول جناحيها نحو عشرة أمتار، في موقع تابع لشركة لوكهيد مارتن، متعهدة وزارة الدفاع، في ولاية كاليفورنيا الأمريكية.