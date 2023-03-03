"سم المد الأحمر" يقتل كائنات بحرية ويضر البشر.. ظاهرة بأمريكا لها سبب!

ورصدت الواقعة عقب تحذيرات السلطات الصحية في الولاية من احتمال حدوث حالة "مد أحمر"، وهو ظاهرة طبيعية بيئية تحدث بسبب ازدهار مؤذٍ لنوع أو أكثر من العوالق أو الطحالب النباتية في مياه البحار أو البحيرات، مما يسبب تغير لون المياه بشكل واضح.