"الصحة العالمية" تطلق شبكة الطوارئ لدعم تركيا وسوريا بعد الزلزال

وذكر مدير عام منظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدهانوم، خلال اختتام أعمال الدورة 152 للمجلس التنفيذي للصحة العالمية اليوم في جنيف، أن عدد الضحايا بلغ حتى الآن أكثر من أربعة آلاف قتيل و18 ألف مصاب؛ مشيرًا إلى أن هذه الأعداد قد ترتفع؛ مقدمًا تعازيه للبلدين وعائلات الضحايا.