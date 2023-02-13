ارتفاع عدد قتلى زلزال تركيا وسوريا إلى نحو 37 ألفًا

وقالت هيئة إدارة الكوارث التركية (افاد): إن الزلزال الذي بلغت قوته 7.8 درجات خلف 31 ألفًا و634 قتيلًا في جنوب تركيا، مشيرةً إلى أنه تم إجلاء 147.934 شخصًا من المناطق المنكوبة، فيما أحصى المرصد السوري 5300 قتيل في سوريا، وقالت الأمم المتحدة إن هذه الحصيلة قد "تتضاعف".