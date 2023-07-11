اختبارٌ ميداني.. مادة يبتكرها صينيون لمنع ذوبان الجليد الأزلي.. ليس طلاء!

ووفقًا للوكالة، فقد أظهرت نتائج دراسات سابقة أن طلاء سطح أجزاء من الجليد بمواد خاصة يمكن أن يقلل من ذوبانه بنسبة 50- 70%، وهذه التجارب لا تزال مستمرة؛ حيث من المنتظر عودة العلماء في شهر سبتمبر لرفع الغطاء الشريطي وتسجيل قياسات جديدة، من أجل تقييم التكنولوجيا الجديدة. وكان العلماء قد أخذوا أيضًا عينات من مياه الجليد الذائب لدراسة تأثير المادة في البيئة.