عن عطلة الـ10 الأواخر من رمضان.. تغريدة طبيبة تثير الجدل بالكويت

وحسب موقع "الحرة"، كتبت استشارية أمراض القلب فريدة الحبيب، على "تويتر": "أشعر بالمرارة وأنا أقرأ المطالبات بعطلة العشر الأواخر!! العمل عبادة ونحن في شهر العبادة كيف تقابل ربّك وأنت خامل وكسلان؟ وين (أين) حقوق الوطن؟ هل تعتبر الراتب الذي تتقاضاه حلالًا؟ كل موظفة وموظف له الحق في أخذ إجازة من رصيده في العشر الأواخر، آسفة أقول هذا بطر وجهالة! وإن شاء الله الحكومة لن تلتفت لطلب غير شرعي باسم الشرع!!".