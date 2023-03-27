عن عطلة الـ10 الأواخر من رمضان.. تغريدة طبيبة تثير الجدل بالكويت

أثارت تغريدة لطبيبة كويتية شهيرة، انتقدت فيها بعض المطالبات بتعطيل الدوام في الكويت خلال الأيام الـ10 الأخيرة من شهر رمضان، حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي.
وحسب موقع "الحرة"، كتبت استشارية أمراض القلب فريدة الحبيب، على "تويتر": "أشعر بالمرارة وأنا أقرأ المطالبات بعطلة العشر الأواخر!! العمل عبادة ونحن في شهر العبادة كيف تقابل ربّك وأنت خامل وكسلان؟ وين (أين) حقوق الوطن؟ هل تعتبر الراتب الذي تتقاضاه حلالًا؟ كل موظفة وموظف له الحق في أخذ إجازة من رصيده في العشر الأواخر، آسفة أقول هذا بطر وجهالة! وإن شاء الله الحكومة لن تلتفت لطلب غير شرعي باسم الشرع!!".
وكانت صحيفتا "القبس" و" الراي"، قد أوردتا أن لجنة الموارد البشرية وافقت على المقترح المقدم من النائب، حمد العبيد، ويقضي بأن تكون الأيام الـ10 الأخيرة من شهر رمضان عطلة رسمية.
وقال "العبيد" إن مقترحه يأتي "نظرًا لأننا بشهر رمضان المبارك، وما نشهده من حرص أهل الكويت على إحياء هذا الشهر المبارك بالعبادة والصيام والقيام والاعتكاف، ومن منطلق الواجب علينا مجلسًا وحكومةً لتهيئة الأجواء الإيمانية وتذليل ما يمكن تذليله في سبيل ذلك"، وفق صحيفة "القبس".
ولا يُعرف حتى الآن موقف مجلس الأمة من القرار، ولا ما إذا كانت الحكومة الكويتية ستطبقه.
وكتبت الطبيبة أيضًا في تعليق مرفق بالمنشور أن بعض الناس يتصورون أن "التطور والتنمية جاهم من السماء!! لا مجد إلا مجد العلم والجدّية في العمل".
وفي التعليقات على منشور الطبيبة، أعرب البعض عن تأييدهم، وكتب أحد المعلقين: "الناس تعودت على الكسل وقلة الإنتاجية". وفي نفس السياق، كتب آخر: "للأسف يبونها (يريدون) إجازة تحت غطاء العبادة، وهم طيران على لندن وبيروت ودبي والقاهرة".
وكتب آخر: "نعم أتفق. العمل عبادة والحمد الله الطقس هالأيام (هذه الأيام) في غاية الروعة، ونطلب من سمو رئيس مجلس الوزراء عدم الانصياع لمطالب جماعة قندهار وذلك باسم الدين والشرع".
لكن آخرين شنوا هجومًا على الطبيبة، معتبرين أنه يجب إعطاء الدين المساحة الكافية من الوقت، خاصة في هذا الوقت من العام.
وجاء في أحد التعليقات: "الإنتاجية ليست محصورة بالوظيفة، فالإنسان لديه جوانب أخرى تستدعي الاهتمام بها.. وإن كان العمل للدار الآخرة لا يهمك، فهو من أولويات المؤمنين العارفين".
وكتب آخر: "العمر يخلص يا دكتورة، والعمل ما يخلص، بعدين كلها 10 أيام مو (وليس) 10 سنين".
ورأى آخر أن "عطلة العشر الأواخر واجبة.. الصيام والإرهاق والتعبد بالصلاة وصلاة القيام تستوجب الراحة بالنهار وعطلة عن العمل؛ لأن العمل تكون إنتاجيته لا تُذكر".