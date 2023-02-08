حصيلة قتلى الزلزال في تركيا وسوريا تقفز إلى أكثر من 9500 قتيل

ارتفعت حصيلة قتلى الزلزال في تركيا وسوريا، إلى أكثر من 9500؛ فيما لا تزال حصيلة ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا قبل يومين، تُواصل ارتفاعها مسجلة 6234 قتيلًا و37011 جريحًا، في تركيا فقط؛ وفق ما أفاد به فؤاد أوقطاي، نائب الرئيس التركي.
وقال أوقطاي، اليوم الأربعاء: إن عدد المباني التي انهارت بشكل كامل في الزلزال، وصل إلى 5775 بناءً؛ مشيرًا إلى أن هذه الأرقام كلها إحصاءات غير نهائية.
ووفق "روسيا اليوم" أعلن خبراء الزلازل عن تسجيل هزة أرضية ارتدادية بقوة 4.6 درجات على مقياس ريختر في منطقة وسط تركيا.
ونشرت الجريدة الرسمية التركية، القرار الرئاسي بشأن إعلان حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر في الولايات العشر المتضررة من زلزال ولاية قهرمان مرعش؛ ليدخل بذلك حيز التنفيذ.
وبدأ سَرَيان حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر في ولايات: (أضنة، وأدي يمان، وديار بكر، وغازي عنتاب، وهطاي، وقهرمان مرعش، وكيليس، وملاطية، وعثمانية، وشانلي أورفة).
وفجر الاثنين، ضرب زلزال جنوبَ تركيا وشمال سوريا، بلغت قوته 7.7 درجات، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجات، وعشرات الهزات الارتدادية مخلّفة خسائر كبيرة في الأرواح والممتلكات في البلدين.