حصيلة قتلى الزلزال في تركيا وسوريا تقفز إلى أكثر من 9500 قتيل

ارتفعت حصيلة قتلى الزلزال في تركيا وسوريا، إلى أكثر من 9500؛ فيما لا تزال حصيلة ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا قبل يومين، تُواصل ارتفاعها مسجلة 6234 قتيلًا و37011 جريحًا، في تركيا فقط؛ وفق ما أفاد به فؤاد أوقطاي، نائب الرئيس التركي.