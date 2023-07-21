فرنسا تعديل محدود في الحكومة.. إقالة وزيرة ظهرت على غلاف مجلة

وترك باب ندياي، المؤرخ الذي تمّ تعيينه وزيراً للتعليم العام الماضي، الحكومة ليحل محله غابرييل أتال، الذي عُيّن وزيراً للحسابات العامة في عام 2022، وخدم متحدثاً باسم الحكومة لمدة عامين قبل ذلك.