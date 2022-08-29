4 ضحايا وفيديو.. "اللعبة الخبيثة" تضرب نيويورك مجددًا.. فلنبقَ يقظين!

أشارت أربع هجمات غير مبررة في جميع أنحاء مدينة نيويورك الأمريكية، كان آخرها على امرأة تبلغ من العمر 74 عامًا، إلى عودة "اللعبة" الخبيثة، وهي تحدٍّ مثير للامتعاض في الشارع، حيث يحاول البلطجية أن يجعلوا شخصًا بريئًا مطمئنًا، فاقدًا للوعي بضربة واحدة.