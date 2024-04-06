فيديو مرعب.. حفرة تبتلع امرأة في مركز تسوق

وأرجع مدير المركز التجاري الانهيار إلى تلف الجدار الحامل، لكن السلطات بدأت تحقيقا في أسباب الانهيار، وتحديد ما إذا كان ذلك حادثًا منفردًا أو مؤشرًا على عيوب أكبر تتعلق بالسلامة في بناء وصيانة البنية التحتية العامة.