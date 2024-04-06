فيديو مرعب.. حفرة تبتلع امرأة في مركز تسوق

انتشر فيديو مرعب على وسائل التواصل الاجتماعي يظهر حفرة تبتلع امرأة في مركز للتسوق في شرق الصين.
وحسب صحيفة "ساوث تشاينا مورنينج بوست"، وقع الحادث عصر يوم 23 مارس الماضي، في أحد مراكز التسوق بمدينة تشنجيانغ، شرقي الصين، والتقطته كاميرات المراقبة بالمكان.
يُظهر مقطع الفيديو الصادم الذي انتشر على نطاق واسع، امرأة كانت تتجول بين أقسام المتجر عندما انهارت أرضية المتجر فجأة، وابتلعتها مع أرفف عرض الملابس، بينما شوهدت متسوقة أخرى تهرب من الانهيار .
وحسب "ساوث تشاينا مورنينج بوست"، كان عامل البناء الذي كان يعمل بالأسفل محاصرًا أيضًا تحت الأنقاض، وفور وقوع الحادث تم إبلاغ رجال الإطفاء الذين وصلوا على الفور إلى مكان الحادث.
وقال "هوانج"، ممثل المركز التجاري، إن كلاهما أصيبا لكن حالتهما مستقرة، وبينما أصيب عامل البناء بجروح في ساقه بسبب الحطام المتساقط، أصيبت المتسوقة بكسور.
وقال "هوانج": "بما أنهم عملاؤنا، فإننا الطرف المسؤول، نتحمل نتائج الحادث ونقدم لهم المساعدة اللازمة".
وأرجع مدير المركز التجاري الانهيار إلى تلف الجدار الحامل، لكن السلطات بدأت تحقيقا في أسباب الانهيار، وتحديد ما إذا كان ذلك حادثًا منفردًا أو مؤشرًا على عيوب أكبر تتعلق بالسلامة في بناء وصيانة البنية التحتية العامة.