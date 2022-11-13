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فيديو غريب.. شاهد ما فعلته شاحنة بحافلة وركابها في مصر
أظهر مقطع فيديو مروع، حادثًا مروريًّا غريبًا في محافظة كفر الشيخ (شمالي مصر)، حين قفزت شاحنة فوق حافلة ركاب؛ مما أسفر عن مصرع أحدهم.
وحسب موقع "سكاي نيوز عربية"؛ ففي لقطات تحبس الأنفاس، ظهرت شاحنة وحافلة ركاب صغيرة، تسيران في الاتجاهين بأحد الشوارع، وفجأة وبلا مقدمات ترتفع مؤخرة الشاحنة أكثر من مترين في الهواء، لتسقط فوق سيارة ركاب كانوا في طريقهم لحفل زفاف.
ويُظهر الفيديو الذي التقطته كاميرات المراقبة، هبوط الركاب مذعورين، وقد أمسك بعضهم برأسه يعاني الإصابة.
وقد تسبب الحادث في وفاة شخص وإصابة آخرين؛ بينما تعرضت سيارة الركاب لأضرار بالغة.