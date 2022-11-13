فيديو غريب.. شاهد ما فعلته شاحنة بحافلة وركابها في مصر

وحسب موقع "سكاي نيوز عربية"؛ ففي لقطات تحبس الأنفاس، ظهرت شاحنة وحافلة ركاب صغيرة، تسيران في الاتجاهين بأحد الشوارع، وفجأة وبلا مقدمات ترتفع مؤخرة الشاحنة أكثر من مترين في الهواء، لتسقط فوق سيارة ركاب كانوا في طريقهم لحفل زفاف.