بالركلات واللكمات وشدّ الشعر.. فيديو معركة نسائية في برلمان بوليفيا

وعندما حاول عدد من البرلمانيين الموالين للحكومة انتزاع اللافتات، اندلع شجار بين نحو 20 نائبا تبادلوا خلاله اللكمات لدقائق، وفقًا لصور نُشرت على مواقع التواصل الاجتماعي.