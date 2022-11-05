شاهد.. تعديل بطائرة يمكّن أطول امرأة من السفر جوًّا لأول مرة في حياتها

وحسب "سكاي نيوز عربية": تعاني جيلجي "25 عامًا" من "متلازمة ويفر"، وهي حالة وراثية نادرة تسبّب فرطًا في نمو العظام، وتؤدي إلى ارتفاع القامة على نحو كبير.