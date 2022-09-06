شاهد "جبل نهاية العالم".. دراسة مفزعة عن خطر داهم

وبعد ما يقرب من عقد من الزمان، وجدوا أنه - نظرًا لأن الجبل الجليدي يرتكز على قاع البحر، بدلاً من اليابسة الجافة - يمكن لتيارات المحيط الدافئة أن تذوب الجبل الجليدي من أسفل، مما يؤدي إلى ذوبانه من الأسفل.