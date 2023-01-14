خبراء "ناسا": السنوات التسع الأخيرة كانت الأكثر دفئاً خلال 140 عاماً

وتابع شميدت: "وفقا لحساباتناً، إذا قمنا بحرق جميع أنواع الوقود الأحفوري الممكنة، فبحلول نهاية القرن يمكن أن يصبح الجو دافئاً كما كان بارداً خلال العصر الجليدي"، مشيراً إلى أن عام 2024 سيكون أيضا دافئاً أيضاً". ووفقا له، "منذ منتصف السبعينيات، يلاحظ ارتفاع مطرد في درجة حرارة الكوكب".