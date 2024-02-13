أمريكا.. دعوى قضائية ضد "أمازون" بتهمة خداع المستهلكين

وحسب موقع "روسيا اليوم"، كشف التقرير، نقلًا عن شكوى مقدمة في محكمة اتحادية في سياتل، أن أمازون تُوَجه العملاء بشكل غير قانوني إلى منتجات بتكلفة أعلى، باستخدام خوارزمية تحدد ما سيتم عرضه في "صندوق الشراء" الخاص بالشركة عندما يبحث المستهلكون عن المنتجات.