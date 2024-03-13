عادة سنوية.. افتتاح "خيمة رمضان" في العاصمة الروسية موسكو

كعادتها افتتحت أمس "خيمة رمضان" في العاصمة الروسية موسكو، بالقرب من المسجد التذكاري على تلة بوكلونايا، جوار محطة مترو مينسكايا.
وستقام الخيمة لمدة شهر بوجبات الإفطار المخصّصة لمختلف مناطق روسيا.. وعلى سبيل المثال، تقام اليوم أمسية تتار القرم في موسكو، وسيكرّس يوم 26 مارس لنادي أعمال التتار "آك بارس" وجالية المسلمين في موسكو" المبادرة"، واليوم الحادي والثلاثون من مارس هو يوم جالية مقاطعة نيجني نوفغورود الروسية، وأخيرا، في 4 أبريل، سيتم عقد حفل الإفطار المخصّص لتتارستان.
وفي هذا اليوم -وفق "روسيا اليوم"- لا يمكن دخول الخيمة إلا بدعوة خاصة، أما باقي الأيام فيكون الدخول مجانياً إلى الخيمة الرمضانية.
يُذكر أن "خيمة رمضان" هو مشروع اجتماعي وخيري سنوي يُقام في شهر رمضان المبارك لجميع المسلمين في موسكو.
ويتم تدشين المشروع سنوياً في العاصمة الروسية منذ عام 2006. وفي عام 2024، تتزامن "خيمة رمضان " مع عام الأسرة الذي أعلنه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.