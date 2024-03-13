عادة سنوية.. افتتاح "خيمة رمضان" في العاصمة الروسية موسكو

وستقام الخيمة لمدة شهر بوجبات الإفطار المخصّصة لمختلف مناطق روسيا.. وعلى سبيل المثال، تقام اليوم أمسية تتار القرم في موسكو، وسيكرّس يوم 26 مارس لنادي أعمال التتار "آك بارس" وجالية المسلمين في موسكو" المبادرة"، واليوم الحادي والثلاثون من مارس هو يوم جالية مقاطعة نيجني نوفغورود الروسية، وأخيرا، في 4 أبريل، سيتم عقد حفل الإفطار المخصّص لتتارستان.