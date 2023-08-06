عشرات المفقودين في غرق قاربين للمهاجرين قبالة السواحل الإيطالية

وأوضحت المنظمة أن الناجين تحدثوا عن فقدان أثر 28 شخصًا كانوا على متن قارب، بينما تم الإبلاغ عن فقدان ثلاثة آخرين من الثاني، بعد غرقهما قبالة سواحل جزيرة لامبيدوزا في ظل أجواء مناخية عاصفة السبت.