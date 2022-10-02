في إندونيسيا.. مقتل 127 شخصاً وإصابة 180 آخرين عقب مباراة كرة قدم

وقال قائد الشرطة في جاوة الشرقية نيكو أفينتا: "إن معظم الضحايا لقوا مصرعهم من جرّاء نقص الأكسجين خلال تدافع بعدما اقتحم المشجعون الملعب في استاد كانجوروهان، حيث خسر الفريق المضيف أريما مالانج أمام منافسه بيرسيبايا سورابايا بنتيجة 2 - 3، في جاوة الشرقية".