انخفاض قليل في درجات الحرارة في الأردن

يطرأ انخفاض قليل على درجات الحرارة في الأردن الأحد، مع بقاء الأجواء حارة نسبيًّا في أغلب المناطق، وحارة في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.