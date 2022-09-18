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انخفاض قليل في درجات الحرارة في الأردن
يطرأ انخفاض قليل على درجات الحرارة في الأردن الأحد، مع بقاء الأجواء حارة نسبيًّا في أغلب المناطق، وحارة في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.
ونقلت صحيفة "الدستور" عن تقرير إدارة الأرصاد الجوية بالأردن، أن أجواء رطبة ولطيفة الحرارة تسود المرتفعات الجبلية والسهول ليلًا، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم المنخفضة ورياح شمالية غربية معتدلة السرعة.