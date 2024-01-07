اغتصب خطيبته وحاولت الأسرة إتمام الزواج.. لكن محكمة صينية فاجأتهم بقرارها

وبدأت وقائع القضية عندما تعرف شاب يُدعى "شي" على فتاة لم يتم الإفصاح عن هويتها عبر الإنترنت في يناير من العام الماضي، وتمت خطبتهما في مايو الماضي، حيث دفع "شي" نصف مهر العروس البالغ 188 ألف يوان (26 ألف دولار أمريكي) وخاتمًا.