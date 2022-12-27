بينها "كورونا".. 300 ألف بولندي يصابون بفيروسات مختلفة خلال أسبوع

وقال "نيدسيلسكي": "بعد عامين من العزلة والإغلاقات، لم يتعرض الجهاز المناعي للفيروسات والبكتيريا المعتادة، أي مسببات الأمراض؛ مما أضعف جهاز المناعة عن مقاومة الأمراض، وخاصة للأطفال"؛ وفقًا لـ"فرانس برس".