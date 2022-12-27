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بينها "كورونا".. 300 ألف بولندي يصابون بفيروسات مختلفة خلال أسبوع

"نيدسيلسكي" أرجع السبب لضعف جهاز المناعة
بينها "كورونا".. 300 ألف بولندي يصابون بفيروسات مختلفة خلال أسبوع
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أفاد وزير الصحة البولندي آدم نيدسيلسكي، اليوم "الثلاثاء"، بإصابة 300 ألف شخص بفيروسيات مختلفة خلال أسبوع واحد؛ أي ما بين أربعين وخمسين ألف إصابة يوميًّا.

وأوضح أن الإصابات تتوزع ما بين الإنفلونزا، وإصابات "كوفيد-19"، إضافة إلى إصابات فيروس الجهاز التنفسي "آر إس في"؛ وهو فيروس شائع يصيب الشُعب الهوائية، خاصة عند الرضع والأطفال.

وقال "نيدسيلسكي": "بعد عامين من العزلة والإغلاقات، لم يتعرض الجهاز المناعي للفيروسات والبكتيريا المعتادة، أي مسببات الأمراض؛ مما أضعف جهاز المناعة عن مقاومة الأمراض، وخاصة للأطفال"؛ وفقًا لـ"فرانس برس".

بولندا
وزير الصحة البولندي

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