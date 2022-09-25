شاهد.. "قمر تجسس أمريكي" ينطلق من قاعدة فاندنبرغ على متن صاروخ

وتمّ إطلاق (دلتا أي في هيفي) لأول مرة في ديسمبر 2004، وكانت هذه الرحلة رقم 387 لصاروخ دلتا منذ عام 1960 والإطلاق الخامس والتسعين والأخير من فاندنبرغ.