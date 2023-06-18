سبّته عبر "واتساب".. 1100 دولار تعويضاً لرجل من طليقته في الإمارات

قضت محكمة العين الابتدائية في الإمارات، بإلزام امرأة بأن تؤدي إلى رجل 4 آلاف درهم (1090 دولاراً) تعويضاً عن سبّه برسالة عبر "واتساب".
وأقام رجل دعوى قضائية ضد طليقته طالب بإلزامها بأن تؤدي له 4 آلاف درهم تعويضاً عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت به، مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة، فضلاً عن إلزامها بالرسوم والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وأشار الرجل في دعواه بحسب "الإمارات اليوم"، إلى أن المدعى عليها قامت بالتعدّي عليه بالسبّ، بأن أرسلت له عبارات السبّ عن طريق "واتساب".
وتمّت إدانتها عن ذلك بموجب حكم جزائي، حيث حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعي 4 آلاف درهم والمصروفات، ورفض ما عدا ذلك من طلبات.