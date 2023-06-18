سبّته عبر "واتساب".. 1100 دولار تعويضاً لرجل من طليقته في الإمارات

وأقام رجل دعوى قضائية ضد طليقته طالب بإلزامها بأن تؤدي له 4 آلاف درهم تعويضاً عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت به، مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة، فضلاً عن إلزامها بالرسوم والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.