10 ملايين وظيفة شاغرة بالولايات المتحدة.. كيف حدث ذلك؟

فالقيود المفروضة على الهجرة في عهد دونالد ترامب تسبّبت في خفض عدد الوافدين إلى النصف بين 2016 و2019. ثمّ أتت جائحة كوفيد-19 لتخفّض بعد أكثر أعدادهم، التي باتت في 2021 توازي ربع ما كانت عليه في 2016.