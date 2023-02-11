"الصحة العالمية": 26 مليون متضرّر بسبب الزلزال في تركيا وسوريا

وكانت المنظمة قد حرّرت بالفعل 16 مليون دولار من صندوق الطوارئ التابع لها، وكانت قد أفادت بأن عدد المتضررين من جراء الزلزال بلغ نحو 23 مليون شخص. لكن هذا العدد ارتفع السبت إلى 26 مليونًا، يتوزعون على النحو التالي: 15 مليونًا في تركيا و11 مليونًا في سوريا.