قتيل وعدد من الجرحى في حريق سفينة لنقل السيارات قبالة هولندا

تَسبب حريقٌ اندلع في وقت مبكر اليوم الأربعاء على متن سفينة لنقل السيارات قبالة هولندا؛ وفق ما أعلنه خفر السواحل، في مقتل شخص على الأقل من أفراد الطاقم وأصيب عدد من زملائه بجروح.
وأوضح خفر السواحل في بيان، أن الأجهزة المعنية تَلَقّت نداء استغاثة بُعَيد منتصف ليل الثلاثاء الأربعاء (22.00 ت غ) بشأن اندلاع حريق على متن السفينة "فريمانتل هايواي"، شمال جزيرة أملاند الواقعة قبالة سواحل هولندا الشمالية.
وأشار المصدر -وفق "سكاي نيوز عربية"- إلى أن "أفراد الطاقم حاولوا إخماد الحريق بأنفسهم؛ لكن فشلوا بذلك، وقُتِل شخص وأصيب عدد آخر"؛ مؤكدين إجلاء كامل الطاقم المؤلف من 23 شخصًا.
وأكد خفر السواحل أن النيران لا تزال مشتعلة في السفينة المسجلة في بنما.
وقال مسؤول في خفر السواحل للقناة إن السلطات "تأخذ في الاعتبار كل السيناريوهات"؛ مشيرًا إلى أن الحريق قد يكون اندلع جراء إحدى السيارات الكهربائية التي تنقلها السفينة.
و"فريمانتل هايواي" هي سفينة لنقل السيارات يبلغ وزنها 18500 طن وكانت تبحر بين بريمرهافن الألمانية في اتجاه بورسعيد المصرية؛ وفق موقع "مارين ترافيك" لرصد الملاحة البحرية.