قتيل وعدد من الجرحى في حريق سفينة لنقل السيارات قبالة هولندا

تَسبب حريقٌ اندلع في وقت مبكر اليوم الأربعاء على متن سفينة لنقل السيارات قبالة هولندا؛ وفق ما أعلنه خفر السواحل، في مقتل شخص على الأقل من أفراد الطاقم وأصيب عدد من زملائه بجروح.