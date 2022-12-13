هذا الفيديو تَسبب في طرد معلمة أمريكية.. شاهد ما فعلته مع طلاب مسلمين أثناء الصلاة

على إثر ذلك، أصدرت المدرسة بيانًا أعلنت فيه عن إقالة المعلمة، ووصفت سلوكها بالعنصري؛ مشيرة إلى أن هذا الفيديو مُقلق للغاية؛ مشددة في الوقت ذاته على أنها "لا تتسامح مع مثل هذا السلوك العنصري، ضد أتباع الديانات الأخرى".