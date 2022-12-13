هذا الفيديو تَسبب في طرد معلمة أمريكية.. شاهد ما فعلته مع طلاب مسلمين أثناء الصلاة
قامت أكاديمية "فرانكلين" الأمريكية بجنوب فلوريدا، بطرد معلمة بعد مهاجمتها طلابًا مسلمين أثناء صلاتهم ومحاولتها منعهم منها، وهي تطأ بقدميها على أيديهم؛ واصفة صلاتهم بالسحر.
وحسب تليفزيون "سي بي إس"، فقد اتخذت المدرسة هذا الإجراء بعد بث مقطع فيديو للحادث على منصة "تيك توك"، وانتشاره على نطاق واسع.
وأظهر الفيديو، الذي تَسبب في موجة غضب واسعة، ثلاثة من الطلاب المسلمين في حالة سجود بينما تُقاطعهم المعلمة قائلة: "هذا فصلي وأنتم تقومون بأداء هذا السحر؟ أنا أؤمن بالمسيح لذا سأقاطع ما تقومون به"، ومرت المعلمة أمام الطلاب المصلين منتعلة حذاءها، وقامت في لحظة بالدهس بحذائها على يدي طالب وهو ساجد، كما قامت بإطلاق صافرة.
على إثر ذلك، أصدرت المدرسة بيانًا أعلنت فيه عن إقالة المعلمة، ووصفت سلوكها بالعنصري؛ مشيرة إلى أن هذا الفيديو مُقلق للغاية؛ مشددة في الوقت ذاته على أنها "لا تتسامح مع مثل هذا السلوك العنصري، ضد أتباع الديانات الأخرى".
جدير بالذكر -حسب "سي بي إس"- أن المحكمة العليا الأمريكية قضت في السابق بأن المدارس العامة التي لا تقيم صلاة رسمية، يمكن للطلاب فيها أداء الصلاة في فصولهم في أوقات الراحة بين الحصص؛ بحيث لا يقطع أداء الصلاة الحصص المدرسية، وأن أداء هذه الصلوات محميّ بموجب التعديل الدستوري الأول".