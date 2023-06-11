بالفيديو.. لحظة اندلاع النار بمركب سياحي يقل 29 شخصًا في مصر

وعلى الفور، تم الدفع بسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، حيث تم إنقاذ 12 سائحًا إنجليزيًا، بالإضافة إلى 14 فردًا هم طاقم اليخت، فيما لا يزال البحث جاريًا عن 3 سائحين آخرين.