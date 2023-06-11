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بالفيديو.. لحظة اندلاع النار بمركب سياحي يقل 29 شخصًا في مصر
نشب حريق في أحد المراكب السياحية المصرية خلال رحلة غوص في منطقة مرسى علم جنوب البحر الأحمر، صباح اليوم الأحد، حيث الْتهمته النيران بالكامل، فيما تم إنقاذ 26 شخصًا والبحث متواصل عن 3 مفقودين.
وحسب موقع "القاهرة 24"، كانت الأجهزة المختصة، قد تلقت إخطارًا بنشوب حريق في يخت سياحي يحمل اسم "هيركن" يقل على متنه 29 شخصًا، أثناء خروجه في رحلة بحرية.
وعلى الفور، تم الدفع بسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، حيث تم إنقاذ 12 سائحًا إنجليزيًا، بالإضافة إلى 14 فردًا هم طاقم اليخت، فيما لا يزال البحث جاريًا عن 3 سائحين آخرين.
تم تحرير بلاغ بالحادث، وأخطرت الأجهزة المختصة لمباشرة التحقيقات.