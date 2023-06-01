النيوزيلندية أولًا و٣ شركات خليجية في القائمة.. أفضل 10 خطوط جوية في 2023

أعلن موقع "Airline Ratings" المتخصص في شؤون الطيران، عن تصنيفه السنوي لأفضل شركات الطيران في العالم، وتم إعلان الشركة النيوزيلندية "Air New Zealand" كأفضل شركة طيران في العالم، مطيحة بالخطوط القطرية من المركز الأول للثاني لعامين على التوالي.
وحصلت النيوزيلندية على المركز الأول؛ بسبب تميزها في الابتكار وشبكة الطرق الجوية ونقاط الأمان؛ في حين جاءت شركات الطيران الشرق أوسطية كـ"قطر للطيران" و"الإمارات" و"الاتحاد للطيران" ضمن العشر الأوائل في التصنيف.
ويأتي هذا التصنيف لتشجيع الشركات الطيران على تحسين خدماتها والتزامها بالجودة والابتكار والاستدامة، وتشجيع المنافسة الصحية في هذا القطاع الحيوي.
وفيما يلي ترتيب الشركات العشر الأوائل في تصنيف "Airline Ratings":
1. الخطوط الجوية النيوزيلندية "Air New Zealand"
2. الخطوط الجوية القطرية "Qatar Airways"
3. الخطوط الجوية الاتحاد الإماراتية "Etihad Airways"
4. الخطوط الجوية الكورية "Korean Air"
5. الخطوط الجوية السنغافورية "Singapore Airlines"
6. الخطوط الجوية كانتاس الأسترالية "Qantas Airways"
7. الخطوط الجوية فيرجين الأسترالية - البريطانية "Virgin Australia / Virgin Atlantic"
8. شركة طيران إيفا التايوانية "EVA Air"
9. شركة طيران كاثي باسيفيك الهونغ كونغية "Cathay Pacific Airways"
10. الخطوط الجوية الإماراتية "Emirates"