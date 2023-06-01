النيوزيلندية أولًا و٣ شركات خليجية في القائمة.. أفضل 10 خطوط جوية في 2023

أعلن موقع "Airline Ratings" المتخصص في شؤون الطيران، عن تصنيفه السنوي لأفضل شركات الطيران في العالم، وتم إعلان الشركة النيوزيلندية "Air New Zealand" كأفضل شركة طيران في العالم، مطيحة بالخطوط القطرية من المركز الأول للثاني لعامين على التوالي.