لقطة مأساوية عقب زلزال المغرب.. شاهد ما يفعله هذا الأب المفجوع وسط الأنقاض

في أعقاب زلزال المغرب الذي وصف بأنه الأقوى في البلاد منذ نحو قرن، انتشرت مقاطع فيديو وصور مأساوية، ومن بينها رجل يبكي بحرقة وهو يبحث عن أطفاله وسط حطام المنزل في مدينة مراكش.
وحسب موقع "الحرة": كان الرجل يبحث مرعوبًا عن أولاده وهو يدعو: "الله سيدي ربي مشان أولادي "من أجل أولادي""، متمنيًا نجاتهم من الكارثة.
وأثار الزلزال المدمر الرعب بين المواطنين في المناطق التي ضربها؛ حيث أصرّ كثيرون منهم على البقاء في الشوارع؛ خوفًا من الهزّات الارتدادية، التي حذرت منها السلطات، فيما لا يزال آخرون ينتظرون وصول المساعدات، أو يبحثون عن أحبائهم.
نقلت وكالة الأنباء المغربية الرسمية، السبت، عن المسؤول بالمعهد الوطني للجيوفيزياء، ناصر جابور، قوله: إنها "المرة الأولى منذ قرن التي يسجل فيها المركز هزة أرضية عنيفة بهذا الشكل في المغرب".
وأعلنت وزارة الداخلية المغربية، في أحدث بياناتها، أن حصيلة ضحايا الزلزال وصلت إلى 820 وفاة و672 إصابة، من بينها 205 إصابات خطيرة.
وشعر سكان مراكش والرباط والدار البيضاء وأغادير والصويرة بالزلزال الذي أثار حالة من الذعر.