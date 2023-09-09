لقطة مأساوية عقب زلزال المغرب.. شاهد ما يفعله هذا الأب المفجوع وسط الأنقاض

وأثار الزلزال المدمر الرعب بين المواطنين في المناطق التي ضربها؛ حيث أصرّ كثيرون منهم على البقاء في الشوارع؛ خوفًا من الهزّات الارتدادية، التي حذرت منها السلطات، فيما لا يزال آخرون ينتظرون وصول المساعدات، أو يبحثون عن أحبائهم.