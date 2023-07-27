لا تفتش عن الكعب العالي وحده.. أسباب سقوط النساء على السلالم أكثر من الرجال!

وجد الفريق أن 18 في المائة من النساء كن يشاركن في محادثة عند استخدام السلالم، مقارنةً بـ13 في المائة من الرجال، ونحو 70 في المائة منهن كن يحملن شيئًا ما، مثل الهاتف المحمول أو فنجان من القهوة، مما جعل من الصعب عليهن الحفاظ على توازنهن والإمساك بالدرابزين، مقارنةً بـ46 في المائة فقط من الرجال، وكان متوسط عدد السلوكيات المحفوفة بالمخاطر لدى النساء 2.3، مقابل 1.9 عند الرجال.