زرع عبوة ناسفة بسيارة رجل رفَع علَم فلسطين على منزله.. شرطة أستراليا تبحث عن مجهول

وتشير الصحيفة إلى أن صاحب السيارة يدعم القضية الفلسطينية بشكل علني، وعلّق العلَم الفلسطيني على شرفة منزله بجوار لافتة تضم وجهات نظره حول النزاع الفلسطيني الإسرائيلي، مرفقًا إياها بمعلومات التواصل الخاصة به في حال أراد أحد نقاشه فيها سواء كان مؤيدًا لها أو معارضًا.