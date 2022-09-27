العالم يترقب 25 أكتوبر.. كسوف جزئي للشمس يعم أرجاءً من الأرض

وأضاف: "في اليوم المذكور سيتمكّن سكان روسيا من ملاحظة كسوف الشمس في الفترة ما بين الساعة 12:00 والساعة 16:01 بتوقيت موسكو، والكسوف سيكون جزئياً، وبالنسبة لسكان موسكو، سيحجب القمر هالة الشمس بنسبة 63% تقريباً، أما سكان المناطق الروسية المطلة على البحر الأسود فسيشاهدون هذه الظاهرة، لكن الشمس ستكون محجوبة أقل بقليل"، بحسب "روسيا اليوم".