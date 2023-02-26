تركيا تشرع في بناء منازل لمئات الآلاف من مشردي الزلزال وحصيلة القتلى تتعدى 50 ألف شخص

من ناحيته، تَعهد الرئيس أردوغان، الذي سيخوض انتخابات رئاسية صعبة في شهر مايو المقبل، ببناء منازل جديدة في غضون عام. لكن خبراء ومهندسين في مجال المعمار طلبوا من السلطات التركية إعطاء الأولوية لمعايير السلامة الضرورية في عملية بناء هذه المنازل الجديدة بدلًا من التسرع في عملية الإنجاز.