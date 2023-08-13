بدءًا من اليوم.. العراق ترفع الحجب عن تطبيق "التيليجرام"

أعلنت وزارة الاتصالات العراقية أنها سترفع الحجب عن تطبيق التيليجرام اعتبارًا من اليوم الأحد بناءً على توجيهات رئيس الوزراء؛ وذلك عقب استجابة مسؤولي التطبيق لمتطلبات الجهات الأمنية.
ويأتي قرار رفع الحجب، وفق بيان نشرته الوزارة عبر موقعها الرسمي قالت فيه: إن ذلك عقب استجابة الشركة المالكة لتطبيق "التيليجرام" لمتطلبات الجهات الأمنية بالكشف عن الجهات المسربة لبيانات المواطنين وإبداء استعدادها الكامل للتواصل مع الجهات المختصة وقيامها بتسمية قنوات رسمية لها للتواصل مع العراق.
وأكدت أنها لا تقف ضد حريات التعبير عن الرأي؛ وإنما تشدد على أهمية التزام الشركات المالكة لتطبيقات التواصل الاجتماعي باحترام قوانين البلد وأمنه وبيانات المستخدمين فيه.
الجدير بالذكر أن وزارة الاتصالات العراقية قد أعلنت الأسبوع الماضي أنها حظرت تطبيق التراسل الفوري "تيليجرام"؛ بناءً على توجيهات الجهات العليا لمحددات تتعلق بالأمن الوطني، وحفاظًا على البيانات الشخصية للمواطنين، التي خرق التطبيق المذكور سلامة التعامل بها خلافًا للقانون.
وأكدت أنها طلبت مرارًا من الشركة المعنية بإدارة التطبيق المذكور، التعاون في غلق المنصات التي تتسبب في تسريب بيانات مؤسسات الدولة الرسمية والبيانات الشخصية للمواطنين؛ مما يشكل خطرًا على الأمن القومي العراقي والسلم المجتمعي؛ إلا أن الشركة لم تستجب ولم تتفاعل مع أي من تلك الطلبات.