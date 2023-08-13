بدءًا من اليوم.. العراق ترفع الحجب عن تطبيق "التيليجرام"

وأكدت أنها طلبت مرارًا من الشركة المعنية بإدارة التطبيق المذكور، التعاون في غلق المنصات التي تتسبب في تسريب بيانات مؤسسات الدولة الرسمية والبيانات الشخصية للمواطنين؛ مما يشكل خطرًا على الأمن القومي العراقي والسلم المجتمعي؛ إلا أن الشركة لم تستجب ولم تتفاعل مع أي من تلك الطلبات.