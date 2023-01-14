ملايين الدولارات تختفي من حساب أسرع عدّاء في العالم

واستنادًا إلى بيانات موقع "فوربس": فقد حقق بولت في عامه الأخير من المنافسات الرياضية في عام 2017 أرباحًا كبيرة بلغت 25 مليون إسترليني "30 مليونًا و577 ألف دولار تقريبًا"، بينما قدّر موقع Celebrity Net Worth إجمالي ثروة العدّاء بـ74 مليون إسترليني "90 مليونًا و500 ألف دولار".