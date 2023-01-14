ملايين الدولارات تختفي من حساب أسرع عدّاء في العالم

تحقّق السلطات في جامايكا بشأن عملية سطو على حساب العدّاء الأسطوري يوسين بولت الاستثماري، وذلك بعد سرقة ملايين الدولارات منه.
ووفق ما أورده موقع صحيفة "ذا غلينر": شهد حساب بولت الاستثماري في Stocks and Securities Limited، اختفاء ملايين الدولارات.
وبدأ التحقيق في الحادثة بعدما أبلغ "بولت" عن وجود مشكلة في حسابه الاستثماري، الأربعاء الماضي.
وتولّى قسم التحقيقات المالية في جامايكا ولجنة الخدمات المالية، مهمة التحقيق في القضية؛ وفقًا لمدير أعمال الفائز بالميدالية الذهبية الأولمبية 8 مرات، نوجينت والكر.
وقال "والكر" في بيان صحفي: "تم اتخاذ جميع الإجراءات المطلوبة لمعرفة ما حدث في حساب بولت. يتعامل بولت مع المؤسسة الاستثمارية منذ أكثر من 10 سنوات، ويجري العمل حاليًّا على مراجعة محفظته الاستثمارية بالكامل".
وأشارت الصحيفة إلى تورط موظف سابق في المؤسسة الاستثمارية التي فقد فيها بولت جزءًا من أمواله.
واستنادًا إلى بيانات موقع "فوربس": فقد حقق بولت في عامه الأخير من المنافسات الرياضية في عام 2017 أرباحًا كبيرة بلغت 25 مليون إسترليني "30 مليونًا و577 ألف دولار تقريبًا"، بينما قدّر موقع Celebrity Net Worth إجمالي ثروة العدّاء بـ74 مليون إسترليني "90 مليونًا و500 ألف دولار".