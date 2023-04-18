فيديو غريب.. شاهد ما يفعله هذا الرجل وسط إطلاق النار الكثيف في السودان

"لأنه سعى من أجل الرزق وتوصيل الطعام للناس"، يبدو أن هذا الرجل السوداني لم يجد مفرا من التجول ببضاعته في شوارع الخرطوم، لبيعها وسط الاشتباكات الدائرة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.