فيديو غريب.. شاهد ما يفعله هذا الرجل وسط إطلاق النار الكثيف في السودان

"لأنه سعى من أجل الرزق وتوصيل الطعام للناس"، يبدو أن هذا الرجل السوداني لم يجد مفرا من التجول ببضاعته في شوارع الخرطوم، لبيعها وسط الاشتباكات الدائرة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.
وتحت عنوان "بائع طماطم يتجاهل إطلاق النار الكثيف ويجوب ببضاعته شوارع الخرطوم"، بثت قناة "سكاي نيوز عربية" على موقع "تويتر"، فيديو غريب ظهر فيه رجل سوداني يقود شاحنة صغيرة وقد امتلأت بالخضراوات من طماطم وبصل وغيرهما، وبيده ميكرفون وهو ينادي على الطماطم، ويد أخرى تمسك كيسا لتضع فيه البضاعة.
أما أغرب ما ظهر بالفيديو فهو أصوات إطلاق النار الكثيف، جراء القتال الدائر بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، والذي يبدو أنه لن يوقف الرجال عن تجارتهم.