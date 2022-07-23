شركة تويتر تنفق 33 مليون دولار على صفقة "إيلون ماسك"

أنفقت شركة تويتر 33 مليون دولار على صفقة إيلون ماسك المقترحة لشراء الشركة، وذلك بين أبريل ويونيو 2022.
وقالت الشركة أيضًا إن عدد مستخدميها النشطين يوميًا ارتفع إلى 237 مليونًا - لكنها سجلت خسارة صافية قدرها 270 مليون دولار، والتي كانت أسوأ من المتوقع.
منذ ذلك الحين، غيّر ماسك رأيه بشأن الشراء، وتم تحديد موعد لجلسة في المحكمة في أكتوبر لأن تويتر يريد إتمام عملية البيع.
هناك رسوم إنهاء مبكر للعقد بقيمة مليار دولار من المحتمل أن تكون على المحك (ربما يدفعها ماسك).
ورفض موقع تويتر مناقشة أحدث نتائجه المالية، مشيرًا إلى أن السبب وراء ذلك هو "صفقة الاستحواذ المعلقة".