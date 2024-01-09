رغم استخدام 3 مخارج من ثمانية.. "فدعق": يرصد 4 عوامل ساهمت بنجاة ركاب طائرة اليابانية

ويضيف "فدعق" قائلًا: "ثانيًا: هذه من أول الحوادث التي يشهد فيها العالمُ أهميةَ دور ملّاحي الطائرة.. وتحديدًا دور المضيفين والمضيفات في القيام بأهم المهام الأساسية؛ وهي تأمين سلامة الركاب.. العديد من الركاب يعتقدون أن مسؤولية طاقم الطائرة هي خدمة الركاب، من شاهي، وقهوة، وغذاء، ومخدات، وغطيان، وهذه من المفاهيم الشائعة الخاطئة.. مسؤوليتهم وتدريبهم واهتمامهم الأول والأهم هو سلامة الركاب.. وهم من أسس منظومة السلامة في النقل الجوي.. وفي حادثة اليابانية تجلت أهمية ذلك.. كانت إدارة الطاقم رائعة منذ ارتطام الطائرة واشتعال النار فيها، إلى أن توقفت ونزل منها كل الركاب.. وللعلم تحتوي الإيرباص المعنية على ثمانية مخارج، وهي مصممة لخروج جميع الركاب من نصف تلك المخارج خلال تسعين ثانية فقط.. وفي الحادث خرج الجميع بسلامة الله.. وللعلم، فمعظم أبواب الطائرة لم تُفتح بسبب انتشار النيران حول بدنها، وتحديدًا استخدمت ثلاثة من أصل ثمانية مخارج".