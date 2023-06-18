فيديو مرعب.. حريق في عبّارة فلبينية على متنها 120 شخصًا وتواصل جهود الإنقاذ

ذكرت وكالة "أسوشيتد برس" نقلًا عن مسؤولين في خفر السواحل، أن حريقًا شَبّ في عبارة فلبينية تُقل 120 من الركاب وأفراد الطاقم أثناء إبحارها، الأحد.
وأضافت أنه جرى إرسال سفينة تابعة لخفر السواحل لإخماد النيران وإنقاذ الأشخاص الذين على متنها.
وأظهرت الصور ومقاطع الفيديو التي نشرها خفر السواحل، ألسنة اللهب والدخان الأسود تتصاعد من طابقين في أحد طرفي العبارة "إسبيرانزا ستار"؛ حيث استخدم أفراد خفر السواحل على متن سفينة أخرى خراطيم المياه لمحاولة إخماد الحريق.
ولم يشاهَد أي من الركاب البالغ عددهم 65 راكبًا، وطاقم العبّارة البالغ عددهم 55 فردًا على متن العبارة المحترقة؛ بناء على الصور ومقاطع الفيديو التي نشرها خفر السواحل.
وتُعد حوادث البحر شائعة في أرخبيل الفلبين؛ بسبب العواصف المتكررة والسفن التي لا تتم صيانتها بشكل جيد؛ ناهيك عن الاكتظاظ وعدم اتباع قواعد السلامة؛ لا سيما في المقاطعات النائية.
وفي مارس، اندلع حريق ليلًا قبالة جزيرة باسيلان الجنوبية، في عبّارة كانت تُقِل نحو 250 شخصًا، وقُتِلَ وقتها ما لا يقل عن 31 شخصًا من الركاب وأفراد الطاقم.
وفي ديسمبر من العام 1987، غرقت العبارة "دونا باز" بعد اصطدامها بناقلة وقود؛ مما أسفر عن مقتل أكثر من 4300 شخص في أسوأ كارثة بحرية في العالم خلال زمن السلم.