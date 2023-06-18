فيديو مرعب.. حريق في عبّارة فلبينية على متنها 120 شخصًا وتواصل جهود الإنقاذ

وفي مارس، اندلع حريق ليلًا قبالة جزيرة باسيلان الجنوبية، في عبّارة كانت تُقِل نحو 250 شخصًا، وقُتِلَ وقتها ما لا يقل عن 31 شخصًا من الركاب وأفراد الطاقم.