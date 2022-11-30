وحوش البحار.. اكتشاف سلحفاة بحرية عملاقة في أوروبا بحجم سيارة سيدان

وقبل هذا الاكتشاف، كانت أكبر الأنواع التي تم العثور عليها في أوروبا يبلغ طولها 1.5 متر فقط، فيما يبلغ وزنها في المتوسط بين 300 و500 كيلوجرام، إلا أن شظايا عظام السلحفاة التي جرى العثور عليها حديثًا، تشير إلى أن جسم "Leviathanochelys" يبلغ طوله 3.7 متر، أي تقريبًا بحجم سيارة سيدان.