حين تصطدم السياسة بتجارة المخدرات.. خطف القنصل الفخري البريطاني لدى الإكوادور
خُطِف القنصل الفخري لبريطانيا في مدينة غواياكيل الساحلية في الإكوادور، كولين أرمسترونغ، في ولاية لوس ريوس في جنوب غرب البلاد، كما أفادت الشرطة، السبت.
وحسب وكالة "فرانس برس"، فقد خطف الدبلوماسي، وهو مالك شركة زراعية أيضًا، في الساعات الأولى من الصباح من مزرعته في منطقة بابا.
وقالت الشرطة في رسالة على منصة إكس إنها تُجري تحقيقًا في لوس ريوس، في حين لم تُدلِ سفارة المملكة المتحدة ولا وزارة الخارجية الإكوادورية بأي تعليق حتى الآن.
وتحولت الإكوادور في الأعوام الأخيرة إلى مركز عمليات لكارتيلات (عصابات) المخدرات سواء أجنبية أو محلية، مع تفشي جرائم القتل والخطف والابتزاز.
وتسيطر عصابات تستخدم العنف على سجون وأحياء في العديد من المدن والموانئ.
وازدادت نسبة جرائم القتل على المستوى الوطني أربعة أضعاف منذ 2018؛ بحيث قفزت من ست جرائم إلى 26 جريمة لكل 100 ألف من السكان.
وتقع الإكوادور بين كولومبيا والبيرو، أكبر منتجين للكوكايين عالميًّا. وصادرت على أراضيها كمية قياسية من المخدرات، في عام 2021، بلغت 210 أطنان.