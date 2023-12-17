حين تصطدم السياسة بتجارة المخدرات.. خطف القنصل الفخري البريطاني لدى الإكوادور

وقالت الشرطة في رسالة على منصة إكس إنها تُجري تحقيقًا في لوس ريوس، في حين لم تُدلِ سفارة المملكة المتحدة ولا وزارة الخارجية الإكوادورية بأي تعليق حتى الآن.