زلزال بقوة 5 درجات يضرب مقاطعة تشينغهاي في الصين

وذكرت الوكالة أن مركز الزلزال يقع على بعد 265 كم من مدينة شينينغ، عاصمة المقاطعة، وشُعر بالزلزال في شينينغ ومحافظة شينغهاي التي تبعد أكثر من 70 كيلومترًا عن مركز الزلزال.