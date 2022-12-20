"طفرة في الوفيات".. محارق الجثث بالصين عاجزة عن استيعاب ضحايا "كورونا"

تواجه محارق الجثث في الصين صعوبات في التعامل مع زيادة في أعداد الجثامين، وسط طفرة تواجهها البلاد في الإصابات بـ"كوفيد-19"، وأقرّت السلطات باستحالة تتبّعها.
وترزح المستشفيات تحت وطأة ضغوط كبيرة من جراء طفرة الإصابات، كما تواجه الصيدليات نقصًا في الأدوية بعد قرار السلطات الصينية المفاجئ الصادر الشهر الماضي، القاضي برفع غالبية تدابير الإغلاق والحجر ووقف الفحوص المكثفة، وهي إجراءات بقيت مطبّقة نحو ثلاثة أعوام.
وأكّد عمال في محارق الجثث من شمال شرق الصين إلى جنوبها الغربي، أن هذه المنشآت تواجه صعوبات في التعامل مع طفرة في الوفيات؛ وفقًا لـ"فرانس برس".
وذكر عامل في محرقة في مدينة تشونغتشينغ، طلب عدم كشف هويته؛ أن "عدد الجثث التي تم تسلمها في الأيام الأخيرة أكبر مرات عدة من السابق".
وقال: "نحن منشغلون جدًّا، لم تعد هناك مساحات مبرّدة لتخزين الجثث".
وفي مدينة شينيانغ في شمال شرق البلاد، بيّن عامل في مركز يقدّم خدمات الدفن، أن "الجثامين تبقى غير مدفونة ما يصل إلى خمسة أيام؛ لأن محارق الجثث ممتلئة تمامًا".