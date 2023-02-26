"لا تقتربْ أو تتحملُ كل المسؤولية".. فيديو مواجهة بين مقاتلات صينية وأمريكية كادت تُشعل حربًا

حوار ساخن في الجو

ونقل صحفيون من الشبكة، كانوا على متن طائرة الاستطلاع الأمريكية، أن طيارين صينيين تواصلوا مع قائد الطائرة الأمريكية، قائلين له: "لا تقترب أكثر من ذلك، أو تتحمل كل المسؤولية".