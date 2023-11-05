الكويت.. سرق بطاقة بنكية لشراء قهوة لأصدقائه ومفاجأة حدثت بالمحكمة

قررت محكمة الاستئناف بالكويت إلغاء حبس شاب 7 سنوات، وقررت الامتناع عن عقابه بعد قيامه بسرقة بطاقة بنك لمدرس وشراء قهوة من أحد المحالّ وتعبئة مركبته بالوقود.
وحسب صحيفة "الراي" الكويتية، وجّهت النيابة تهمة التزوير في محرر بنكي رسمي، وذلك بعد أن قام المتهم وأثناء مروره بجانب إحدى المدارس بسرقة بطاقة بنكية من عربة مدرس، حيث شاهد زجاج مركبة مفتوحًا، وبتفتيش المركبة وجد بطاقة بنكية فسرقها، وقام باستخدامها بأن توجه إلى محطة وقود وقام بتعبئة مركبته بالوقود، وبعدها قام بشراء القهوة له ولأصدقائه بإجمالي 19 دينارًا كويتيًا.
وحسب الصحيفة، أصدرت محكمة الجنايات حكمها بحبس المتهم 7 سنوات مع الشغل والنفاذ، إلا أن المتهم طعن على الحكم أمام محكمة الاستئناف.
وفي مفاجأة أسهمت بإنقاذ المتهم، حضر المدرس صاحب البطاقة البنكية، وقدّم تنازله عن مقاضاة المتهم، فأصدرت محكمة الاستئناف حكمها بالامتناع عن عقاب المتهم.