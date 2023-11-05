الكويت.. سرق بطاقة بنكية لشراء قهوة لأصدقائه ومفاجأة حدثت بالمحكمة

وحسب صحيفة "الراي" الكويتية، وجّهت النيابة تهمة التزوير في محرر بنكي رسمي، وذلك بعد أن قام المتهم وأثناء مروره بجانب إحدى المدارس بسرقة بطاقة بنكية من عربة مدرس، حيث شاهد زجاج مركبة مفتوحًا، وبتفتيش المركبة وجد بطاقة بنكية فسرقها، وقام باستخدامها بأن توجه إلى محطة وقود وقام بتعبئة مركبته بالوقود، وبعدها قام بشراء القهوة له ولأصدقائه بإجمالي 19 دينارًا كويتيًا.