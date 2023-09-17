شفرات وسكاكين.. سرطانٌ ينتشر في المدارس البريطانية.. مجرمون صغار!

وأشار إلى أن طفلًا يبلغ من العمر ستة أعوام فقط، هدّده بسكين في عام 2017؛ مضيفًا أن هذه المعضلة هي بمثابة "سرطان ينتشر في جميع أنحاء البلاد"؛ وفق ما نقلته "سكاي نيوز عربية".