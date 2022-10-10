يسيران في الممنوع.. شاهد سباق خطير بين حافلتين على طريق بالجزائر

وباعتبار أن الواقعة مصنفة على أنها جنحة ولم تتسبب في أي أضرار؛ فإن القوانين المرعية سوف تعاقب السائقين بغرامة مادية لكل واحد منهما لا تقل عن خمسة آلاف دينار جزائري؛ أي ما يعادل 35 دولارًا أمريكيًّا، دون أن تشير الصحيفة إلى إمكانية سحب رخص القيادة بشكل مؤقت أو دائم.