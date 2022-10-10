يسيران في الممنوع.. شاهد سباق خطير بين حافلتين على طريق بالجزائر
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الجزائر فيديو لسباق خطير من نوع خاص بين سائقي حافلتين كانا يتسابقان للحصول على الزبائن وهما يقودان في اتجاه معاكس للطريق؛ مما عرّض حياة الركاب للخطر.
وبحسب صحيفة "النهار" المحلية؛ فقد أظهر مقطع الفيديو جرى تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي، مشاحناتٍ بين سائقين لحافلتين للنقل الحضري (المدني) وهما يسيران في الاتجاه الممنوع.
وحسب موقع "الحرة"، اعتبرت مصالح الدرك الوطني (الشرطة)، أن ما قام به السائقان، سلوكٌ خطير وعنيف هدد سلامة المسافرين، بالإضافة إلى تعريض حياة سائقي السيارات الأخرى.
ويظهر في المقطع لجوء سائقي الحافلتين إلى مناورات خطيرة تنم عن تهور شديد.
وأكدت مصالح الدرك في بيان أنه بعد معاينة الفيديو؛ فإن السائقين قد اقترفا جنحة "تعريض حياة الغير للخطر".
وباعتبار أن الواقعة مصنفة على أنها جنحة ولم تتسبب في أي أضرار؛ فإن القوانين المرعية سوف تعاقب السائقين بغرامة مادية لكل واحد منهما لا تقل عن خمسة آلاف دينار جزائري؛ أي ما يعادل 35 دولارًا أمريكيًّا، دون أن تشير الصحيفة إلى إمكانية سحب رخص القيادة بشكل مؤقت أو دائم.