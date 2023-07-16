من أجل الحفاظ على البيئة.. هذا ما فعله مليونير أمريكي بطائرته الخاصة

في حديثه لشبكة "سي إن إن"، قال المليونير الأمريكي، "من خلال حب السفر الجوي عبر الطيران الخاص، كنت على استعداد لتجاهل ما كنت أرتكبه من مهزلة مروعة على البيئة والأجيال القادمة". وأضاف: "يجب أن أتغير. لا أستطيع الاستمرار بذلك".